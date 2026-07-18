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Bodrum'da itfaiye ekipleri yangın alanında susayan ineklere kovalarla su içirdi

Bodrum'da itfaiye ekipleri yangın alanında susayan ineklere kovalarla su içirdi
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bahçe atığı toplama alanında çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri, yanan sahaya giren susamış ineklere kovalarla temiz su verdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bahçe atığı toplama alanında çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri, yanan sahaya giren susamış ineklere kovalarla temiz su verdi.

Müskebi Mahallesi'ndeki bahçe atığı toplama alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Bodrum Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin bölgede yürüttüğü soğutma çalışmaları sırasında, yakınlardaki meradan çıkan inekler yanan alana girdi. Hayvanların alevlerden etkilenen sahada oluşan kirli su birikintilerinden su içmeye çalıştığını fark eden itfaiye personeli duruma müdahale etti.

İnekleri zarar görmemeleri için kirli su birikintilerinden uzaklaştıran ekipler, yanlarında taşıdıkları kovalarla hayvanlara temiz su verdi.

Temiz su ihtiyaçları karşılanan hayvanların güvenli alana yönlendirilmesi ve soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler bölgeden ayrıldı.

Kaynak: AA / Ali Ballı
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