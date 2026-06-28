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Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonda skunk, sentetik ecza, hassas terazi, 112 bin lira ve altın ele geçirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda tespit edilen şüphelinin ikamet ve aracında yapılan aramalarda bir miktar skunk, 2325 sentetik ecza, 3 hassas terazi, 112 bin lira ve bir miktar altın ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
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