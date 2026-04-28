Bodrum'da trafik kazasında 2 Sahil Güvenlik personeli hafif yaralandı, kaza kamerada

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında Sahil Güvenlik aracındaki 2 personel hafif yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Ortakent Bayraklı Kavşağı'nda meydana geldi. Turgutreis istikametine seyir halinde olan Sahil Güvenlik aracı, kavşak içerisinde E.Y. yönetimindeki 48 AOM 029 plakalı otomobil ve ardından kırmızı ışıkta bekleyen İ.K. idaresindeki 48 AUJ 731 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, daha sonra direğe çarparak durdu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 2 sahil güvenlik personeli, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı