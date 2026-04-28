Bodrum'da sıcak havayı fırsat bilenler sahilleri doldurdu

Güncelleme:
Öte yandan, kente kruvaziyer ile 274 yabancı turist geldi.

Dünyanın önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da hava sıcaklığı 26, deniz suyu sıcaklığı 19 dereceye yükseldi. Sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Kumbahçe, Paşatarlası ve Gümbet sahilinde yoğunluk oluşturdu. Bazı turistler güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları ise deniz keyfi yaşadı. Öte yandan, kente kruvaziyerle 274 turist geldi. ABD uyruklu turistler, tarihi noktaları ziyaret etti, çarşıda alışveriş yaptı.

Haber- Kamera: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
