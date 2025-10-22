Haberler

Bodrum'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Bodrum'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, yollarda su birikintilerine ve trafikte aksamalara yol açtı. Akyarlar Mahallesi'nde mazgalların tıkanması nedeniyle yollar suyla kaplandı ve yüksek kesimlerden gelen yağmur suları cadde ve sokaklarda göçüklere neden oldu. Ekipler, olumsuzluk yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yağış, zaman zaman sağanağa dönüştü.

Yağış sonrası turistik ilçenin birçok bölgesinde yollarda su birikintileri oluştu, trafikte de aksamalar yaşandı.

Akyarlar Mahallesi'nde mazgalların tıkanması sonucu yol suyla kaplandı. Belediye ekipleri, iş makineleriyle çalışma yaparak yolu açmaya çalıştı.

Yüksek kesimlerden gelen yağmur suları nedeniyle cadde ve sokaklarda göçükler ve yollarda bozulmalar meydana geldi.

Ekipler, olumsuzluk yaşanan noktalarda çalışmalarını sürdürüyor.

Torba ve Bağla mahallelerinde de hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Öte yandan bazı vatandaşlar, yağışın ardından Kumbahçe Plajı'ndan denize girdi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Umman'da görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe havalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe kalktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir

2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir
'Kader' dediler, gerçek bambaşka çıktı! Kızları vicdansız hemşire yüzünden engelli kalmış

"Kader" dediler, kızlarıyla ilgili gerçek bir mesajla ortaya çıktı
Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi neden tutuklandı? Melisa Dilara Tatlıtuğ'un avukatı gerçeği açıkladı

Tatlıtuğ'un kardeşi cezaevine girdi! Avukatından ilk açıklama
İngiliz devi, Arda Güler'i izlemeye geliyor

Geleceğiyle ilgili bomba gelişme! Bu akşam canlı izleyecekler
2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir

2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
MHP'li vekilden AK Parti'ye muhalefet! Meclis'teki düzenlemeye itiraz var

MHP'den AK Parti'ye muhalefet! Meclis'teki düzenlemeye itiraz var
Ölüm anı kamerada! Başıboş inekler, genç futbolcuyu hayattan kopardı

Ölüm anı kamerada! Başıboş inekler, genç futbolcuyu hayattan kopardı
Korku evi çalışanı genç kadına kabusu yaşattı! Yere yatırıp elektroşok uyguladı

Genç kadın korku evinde kabusu yaşadı! Çalışana gözaltı, mekana mühür
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Fatih Erbakan ve Ali Babacan, asgari ücret için rakam önerdi

Asgari ücret için hükümete rakam önerdiler
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Demet Akalın'ın canlı performansı olay oldu: Ben olsam mekanı terk ederdim

Demet'in canlı performansı olay oldu: Ben olsam mekanı terk ederdim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.