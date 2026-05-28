Haberler

Bodrum'da sağanak sonrası deniz keyfi devam etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanağın ardından güneş açınca tatilciler deniz keyfine devam etti. Kuru dere yatağına park edilen bazı araçlar ise sağanakta zarar gördü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanağın ardından güneş açınca tatilciler deniz keyfine devam etti. İlçedeki kuru dere yatağına park edilen bazı araçlar ise sağanakta zarar gördü.

Bodrum'da öğleden sonra etkili olan sağanakta, Gümbet Mahallesi'ndeki bir kuru dere yatağına gelen yağmur suları yükseldi.

Dere yatağına park edilen bazı araçlar suyun içinde kaldı. Vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Su seviyesi kısa sürede azalırken, araçların bazıları sahiplerince uzaklaştırıldı.

Bu arada yağış sırasında deniz keyfine ara veren tatilciler, güneşin tekrar açmasıyla yüzmeye ve kumsalda güneşlenmeye devam etti. Bazıları su sporları yaparak eğlendi.

Kaynak: AA / Osman URAS
İran, Hürmüz'de ABD gemilerine uyarı atışı yaptı

İran'dan Trump'ı küplere bindirecek saldırı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fethiye'deki Ölüdeniz'de bayram yoğunluğu sürüyor

Tatilciler soluğu orada aldı! Kuyruğun sonu gözükmedi
Lewis Hamilton ile Kim Kardashian arasındaki büyük aşk nikah masasına taşınıyor

Evleniyorlar!
Kılıçdaroğlu için 'Kahraman Kemal' afişleri hazırlanıyor

İşte cumartesi günü için hazırlanan afişler
Aziz Yıldırım'ın Vedat Muriqi'den sonra anlaştığı diğer forvet de belli oldu

Vedat Muriqi'den sonra anlaştığı dünyaca ünlü forvet de belli oldu
Adana’da AVM krizi! Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar

Saç tıraşlarını fark edip AVM'ye almadılar, vatandaşlar ikiye bölündü
116 yıllık efsane geri dönüyor

116 yıllık efsane geri dönüyor
Vatan Özcan: Türkiye'yi seçtim çünkü adım Vatan!

''Vatanım orası'' dedi, Türkiye'yi seçti