Bodrum'da Prefabrik Evde Yangın: Ekipler Müdahale Etti
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kızılağaç Mahallesi'ndeki prefabrik evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının odun sobasından çıktığı ve evin kullanılamaz hale geldiği bildirildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde prefabrik evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kızılağaç Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil prefabrik evde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Odun sobasından çıktığı belirlenen yangında ev kullanılamaz hale geldi.