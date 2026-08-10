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Bodrum'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Bodrum'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı
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MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çarpıp, takalar attı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çarpıp, takalar attı. 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Kapuz Caddesi'nde meydana geldi. F.M.A. (20) idaresindeki 34 AKG 73 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, kaldırıma çarparak taklalar attı ve bir alışveriş merkezinin otoparkı içerisinde bulunan kapalı kasa kamyonete çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar F.M.A. ile yolcu konumunda bulunan A.İ.V. (21), hastaneye kaldırıldı. Yarlıların hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen aracın kaldırıma çarpıp taklalar attığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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