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Bodrum'da Kontrolden Çıkan Otomobil Park Halindeki Araca Çarptı: 2 Yaralı

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Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde bir otomobil kontrolden çıkarak park halindeki bir araca çarptı. Kazada sürücü ve bir yolcu toplam 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobilin kontrolden çıkıp savrulduğu trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

F.M.A'nın kullandığı 34 AKG 73 plakalı otomobil, Yalıkavak Mahallesi Kapuz Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki bir otomobile çarparak durdu.

Kazada, araç sürücüsü F.M.A. ile araçtaki Ali İhsan V. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde, kara yolunda hızla seyreden otomobilin kontrolden çıkarak savrulması yer alıyor.

Kaynak: AA
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