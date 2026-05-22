Bodrum'da otel şantiyesinde üzerine beton blok düşen tekniker yaşamını yitirdi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, otel şantiyesinde üzerine beton blok düşen inşaat teknikeri Nuri Galip (45), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 19.30 sıralarında Torba Mahallesi'ndeki bir otel şantiyesinde meydana geldi. İddiaya göre, otelin şantiyesinde çalışan inşaat teknikeri Nuri Galip'in üzerine beton blok düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Galip'in hayatını kaybettiği belirlendi. Galip'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı