Haberler

Bodrum'da otel şantiyesinde üzerine beton blok düşen tekniker yaşamını yitirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otel şantiyesinde çalışan inşaat teknikeri Nuri Galip'in üzerine beton blok düştü. Ağır yaralanan Galip, olay yerinde hayatını kaybetti. Savcılık soruşturma başlattı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, otel şantiyesinde üzerine beton blok düşen inşaat teknikeri Nuri Galip (45), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 19.30 sıralarında Torba Mahallesi'ndeki bir otel şantiyesinde meydana geldi. İddiaya göre, otelin şantiyesinde çalışan inşaat teknikeri Nuri Galip'in üzerine beton blok düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Galip'in hayatını kaybettiği belirlendi. Galip'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz

Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konyaspor'u yenen Trabzonspor Türkiye Kupası'nın sahibi oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon belli oldu
Beyaz Saray, Dünya Kupası'na katılacak o ülkeye rest çekti: Sizi ABD'ye sokmayız

Beyaz Saray'dan o ülkeye tarihi rest: Sizi ABD'ye sokmayız
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek serbest bırakıldı iddialarına yalanlama

"Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek serbest bırakıldı" iddiası
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı

Polis memuru, baskına gittiği evdeki kadına tecavüze kalkıştı

YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için 'Genel Başkan' ifadesini kullandı

YSK Başkanı, Kemal Kılıçdaroğlu için o ifadeyi kullandı

Hakan Safi'den Aziz Yıldırım hakkında olay iddia: Yarıştan çekilecek

Aziz Yıldırım hakkında olay iddia: Yarıştan çekilecek
Almus Baraj Gölü'nün tamamen dolması nedeniyle bazı bölgeler su altında kaldı

Baraj doldu, ilçe sular altında kaldı! Ne varsa yuttu