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Bodrum'da taksi ile motosikletin çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye çıktı

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Bodrum'da Murat Yüp ve Gülistan Variş'in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin taksi içi kamera görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde motosiklet ile taksinin çarpışma anı yer alıyor.

KAZANIN ARAÇ İÇİ KAMERA GÖRÜNTÜSÜ DE ORTAYA ÇIKTI

Bodrum'da Murat Yüp (52) ve Gülistan Variş'in (30) yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin taksi içerisindeki araç içi kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde tali yoldan çıkan motosiklet ile taksinin çarpıştığı anlar kameraya yansıdı.

Haber: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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