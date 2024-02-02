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Bodrum'da motosiklet yayaya çarptı, yaralılar tedavi altına alındı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motosikletin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Hem motosiklet sürücüsü hem de yaya yaralandı ve tedavi altına alındı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, motosiklet yayaya çarptığı kaza kameraya yansıdı. Yaralanan sürücü ile yaya tedaviye alındı.

Kaza, önceki gün saat 18.30 sıralarında Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Yeni Hastane Kavşağı ışıklarında bekleyen araçların arasından telefonla konuşarak yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya, süratli bir şekilde emniyet şeridinde seyreden motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaya yere düşerken, devrilen motosiklettin sürücü ise kaldırıma savruldu. Kazada hem motosiklet sürücüsü hem de yaya yaralandı. Kaza, trafikteki bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Atatürk Bulvarı Konacık Bodrum Güvenlik Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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