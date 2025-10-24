Haberler

Bodrum'da Motosiklet Yağ Dökülen Yolda Devrildi

Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir motosiklet, yola dökülen yağ nedeniyle devrildi. Kazanın anı güvenlik kamerasına yansıdı, sürücü yaralanmadan kurtuldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosikletin yağ dökülen yola devrildiği anlar, aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Yokuşbaşı Mahallesi Rıza Anter Bulvarı'nda, Gürbüz Yüksel'in kullandığı 48 ANA 397 plakalı motosiklet, kırmızı ışıkta durmaya çalıştığı sırada yola dökülen yağ nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

Motosiklet sürücüsü Yüksel, kazayı yara almadan atlatırken kaza anı, motosikletin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kontrollü şekilde durmaya çalışan sürücünün yola dökülen yağ nedeniyle kontrolden çıkıp devrilmesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
