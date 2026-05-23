Bodrum'da denizden 2,5, karadan 20 ton atık toplandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yapılan deniz dibi temizliğinde aralarında araç lastiği ve valiz olmak üzere 2,5 ton çöp çıkartılırken, 'Mavi beyaz' seferberliği kapsamında karada ise 20 ton çöp toplandı.

Bodrum Belediyesi tarafından yürütülen Mavi Beyaz Seferberliğin 3'üncü etap çalışmaları, dün gerçekleştirildi. Konacık Mahallesi Arama Kurtarma Yerleşkesinde (BAK) yapılan bilgilendirme toplantısının ardından temizlik faaliyetleri Konacık, Çırkan ve Cumhuriyet mahallelerinde sürdürüldü. Etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, birim müdürleri, belediye personelleri ile gönüllü vatandaşlar ve çevre okullardan öğrenciler katıldı. Toplam 1000'in üzerinde katılımcının yer aldığı Mavi Beyaz Seferberlikte temizlik çalışmalarının yanında çevre düzenleme ve ot biçmefaaliyetleri de sürdürüldü. Temizlik çalışmalarının ardından Bitez sahilinde kapanış seremonisi düzenlendi. Toplanan yaklaşık 20 ton atığın alana taşınmasının ardından belediye çalışanları, çöp poşetleriyle sahilde 'Kirletmeyin! İyi Bayramlar' yazısı oluşturarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

DENİZDEN 2,5 TON ÇÖP ÇIKTI

Temizlik seferberliği ile eş zamanlı olarak Bitez Mahallesi Üç Fidan Parkı önünde de deniz dibi temizliği gerçekleşti. Bodrum Belediyesi dalgıçları ile Eko Miras ekibi dalgıçlarının yer aldığı etkinlikte Mis Gibi1 Bodrum ekibi de kıyı temizliği yaptı. Araç lastiği, valiz, plastik ve cam şişeler başta olmak üzere 2,5 ton katı atık çıktı. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, temizlik seferberliği ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kentimizin temizliği konusunda toplumsal duyarlılığı büyütmek amacıyla Temizlik İşleri Müdürlüğümüz koordinasyonunda düzenlediğimiz Temizlik Seferberliğinin üçüncü etabını da tamamladık. Temizliği, düzeni ve doğaya duyarlılığıyla örnek bir Bodrum için hep birlikte çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı