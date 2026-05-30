Bodrum'da marangozhanede çıkan yangın söndürüldü
Bodrum'un İslamhaneleri Mahallesi'ndeki bir marangozhanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında marangozhanede hasar meydana geldi.
İslamhaneleri Mahallesi'ndeki bir marangozhanede yangın çıktığı ihbarını üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi.
Kaynak: AA / Ali Ballı