Bodrum'da makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makine arızası nedeniyle sürüklenen 14 metrelik teknedeki 3 kişi, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarılarak Bardakçı Koyu'na getirildi.
Karaada mevkisi açıklarında içinde 3 kişi bulunan 14 metrelik teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenen tekne, Bodrum Bardakçı Koyu'na getirildi.
Kaynak: AA / Ali Ballı