Haberler

Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın

Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Alevlerin yayılmasını önlemek için çalışmalar sürüyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Ortakent Mahallesi Üniversite Caddesi'ndeki makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, alevlerin çevreye yayılmasını önlemek ve yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli de bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip etti.

Kaynak: AA / Ali Ballı
ABD, İran'ı yeniden vurdu! Bender Abbas ve Sirik kentinde patlamalar yaşandı

Savaş yeniden başladı! ABD, bombalar yağdırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP Genel Merkezi’nden “Medyaya 124 milyon TL aktarıldı” iddiası

CHP Genel Merkezi’nden medyaya ödendiği iddia edilen para ortaya çıktı
Trump'tan diplomasi tarihine geçecek gaf! Öyle bir ülkeye 'İslam Cumhuriyeti' dedi ki...

Tarihe geçecek gaf! Öyle bir ülkeye "İslam Cumhuriyeti" dedi ki...
Aydın'da yüzlerce kişiyi dolandıran mobilyacı sırra kadem bastı

Bir ay sonra düğünü vardı, başına geleni anlayınca yığıldı kaldı

Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu

Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu
NATO Zirvesi'nde liderlere özel iki jest! Birisi Erdoğan'ın şahsi hediyesi

NATO'da liderlere özel iki jest! Birisi Erdoğan'ın şahsi hediyesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 sorusuna alkış alan yanıt

S-400 konusunda tek cümle söyledi, salondan alkışlar yükseldi
Erzincan'ın nüfusu her yıl eriyor

Nüfus haritası sil baştan! Bir kentimiz her geçen yıl eriyor