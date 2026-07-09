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Bodrum'da maki ve otluk yangını

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Bodrum'un Ortakent Mahallesi'nde maki ve otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin 2,5 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Belediye Başkanı Mandalinci, vatandaşları ormanlık alanlarda ateş yakmamaya çağırdı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Bodrum'da maki ve otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerin yaklaşık 2,5 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgeye gelen Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci yaptığı açıklamada, "Saat 23.30 sıralarında Ortakent Mahallesi'nde makilik alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisini artırmasıyla beraber Bitez Mahallemize doğru tırmanış gösterdi. Orada yer yer yerleşim bölgelerini tehdit etti. Yangının ilk anından itibaren orman, itfaiye, gönüllülerimiz ve ekiplerimizle beraber alanda hummalı bir çalışma gerçekleştirdik. Hep birlikte burada, bir santimetrekare daha ormanımızın yanmaması için müthiş bir azimle, müthiş bir özveriyle bütün ekiplerimiz sahada, görevinin başında, özverili bir şekilde görevlerini ifa ettiler. Şu anda yangının ilk çıkış noktasında, Ortakent'te soğutma çalışmaları devam ediyor. Çok şükür ki yangını tamamıyla kontrol altına aldık." dedi.

'LÜTFEN ATEŞ YAKMAYALIM'

İklim olarak kurak bir döneme girildiğine dikkati çeken Mandalinci, "Tabii özellikle artık iklim olarak kurak bir döneme girmekteyiz. Bölgemizde orman yangınları açısından son derece riskli bölgelerden biridir. Türkiye'deki en riskli alanlardan biridir. Tabii ki devletimiz bu noktada önlemlerini aldı; uçaklarıyla, helikopterleriyle doğru noktalarda konuşlanmış bir şekilde bekliyor. Ancak benim bölgemizi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerden istirhamım; ormanlık alanlarda piknik, mangal, çadır vesaire, konu ne olursa olsun lütfen ateş yakmayalım. Ben özellikle vatandaşlarımıza üstüne basa basa söylüyorum; ağaçlarımız, ormanlarımız bizim ciğerlerimiz. Nefes almamızı sağlayan en değerli hazinemiz. Bu hazineyi hep beraber koruyup gelecek kuşaklara aktarmak en etkin, en doğru görevlerimizin başında geliyor. Bu görev ve bu bilinç sorumluluğuyla bütün yurttaşlarımızı ormanlarımıza, yeşil vatana, mavi vatana sahip çıkmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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