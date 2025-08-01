Bodrum'da Maki Yangını: Havadan ve Karadan Mücadele Devam Ediyor

Bodrum'da Maki Yangını: Havadan ve Karadan Mücadele Devam Ediyor
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Bodrum'da Maki Yangını: Havadan ve Karadan Mücadele Devam Ediyor
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yakaköy Mahallesi'nde çıkan maki yangınına havadan uçak ve helikopter, karadan ise arazöz ve itfaiye ekipleriyle müdahale ediliyor.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, maki yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yakaköy Mahallesi'ndeki makilik alanda saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 1 helikopter ve çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi havadan ve karadan sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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