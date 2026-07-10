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Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın

Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın
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Bodrum'da çıkan maki ve ot yangını, ekiplerin 2,5 saatlik havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaklaşık 10 hektar alan zarar gördü, soğutma çalışmaları sürüyor. Başsavcılık soruşturma başlattı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Bodrum'da meydana gelen maki ve ot yangını, ekiplerin havadan ve karadan 2,5 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere yaklaşık 10 hektarlık alan zarar gördü. Ekiplerin bölgede havadan ve karadan soğutma çalışmaları sürüyor.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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