Bodrum'da Lise Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde lise öğrencilerine, polis ekiplerince trafik kuralları ve trafikte davranış şekilleri anlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince Turgutreis Anadolu Lisesinde öğrenim gören 247 öğrenciye trafik müfredatına ilişkin "Bir Kural Bir Ömür" ve "Trafik Dedektifleri" projesi hakkında bilgi verildiği belirtildi.

Etkinlikte öğrencilere, trafikte temel davranış şekilleri, motosiklet koruyucu donanımları, güvenli motosiklet kullanımı teorik eğitimi, trafik kuralları konularında bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca öğrenciler, trafikte saygı, öğrencilerin trafikte uyması gereken kurallar, kişisel güvenlik ve suçtan korunma yöntemleri konularında bilgilendirildi.