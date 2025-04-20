Bülent Arınç'tan gündem yaratacak İmamoğlu yorumu

Arınç'tan İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin gündem yaratacak yorum
DEM Parti: İmralı heyetinde Sırrı Süreyya Önder yerine yeni bir ismin yer alacağı bilgisi doğru değildir

DEM Parti'den tartışma yaratan Sırrı Süreyya Önder iddiasına yalanlama
Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın eşi, oğlu tarafından silahla öldürüldü

Eski TBMM Başkanvekili'nin oğlu annesini silahla vurarak öldürdü
Belediye başkanından 'maaş' sorusuna tartışma yaratacak yanıt: Beğenmiyorsa istifa edebilir

Belediye başkanından "maaş" sorusuna olay yanıt

Bodrum'da Lise Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Turgutreis Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, 247 öğrenciye trafik kuralları ve güvenli davranış biçimleri hakkında bilgi verildi. 'Bir Kural Bir Ömür' ve 'Trafik Dedektifleri' projeleri kapsamında eğitimler verildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde lise öğrencilerine, polis ekiplerince trafik kuralları ve trafikte davranış şekilleri anlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince Turgutreis Anadolu Lisesinde öğrenim gören 247 öğrenciye trafik müfredatına ilişkin "Bir Kural Bir Ömür" ve "Trafik Dedektifleri" projesi hakkında bilgi verildiği belirtildi.

Etkinlikte öğrencilere, trafikte temel davranış şekilleri, motosiklet koruyucu donanımları, güvenli motosiklet kullanımı teorik eğitimi, trafik kuralları konularında bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca öğrenciler, trafikte saygı, öğrencilerin trafikte uyması gereken kurallar, kişisel güvenlik ve suçtan korunma yöntemleri konularında bilgilendirildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.