Bodrum'da Kuvvetli Yağış Denizin Rengini Değiştirdi
Bodrum'da etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle derelerden denize akan çamurlu su, denizin bazı bölgelerinin kahverengiye dönüşmesine neden oldu. Son 6 saatte metrekareye 22,6 kilogram yağış düştü.
DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ
Bodrum'da etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle derelerden denize akan çamurlu su denizde renk değişimine neden oldu. Denizin bazı bölümleri kahverengiye döndü.
Öte yandan, metrekareye son 6 saatte 22,6 kilogram yağış düştüğü bildirildi.
Fırat AKAY/BODRUM, (Muğla),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel