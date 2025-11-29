Bodrum'da Kuvvetli Yağış Denizin Rengini Değiştirdi

DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ

Bodrum'da etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle derelerden denize akan çamurlu su denizde renk değişimine neden oldu. Denizin bazı bölümleri kahverengiye döndü.

Öte yandan, metrekareye son 6 saatte 22,6 kilogram yağış düştüğü bildirildi.

Fırat AKAY/BODRUM, (Muğla),