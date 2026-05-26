Bodrum'da konteynerde çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir zeytinlik alanda konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında konteyner ve bir zeytin ağacı tamamen yanarken, iki zeytin ağacı da kısmen zarar gördü. Yangının elektrik aksamından çıktığı belirtildi.
Çırkan Mahallesi Adayeri mevkisinde zeytinli tarla içerisinde konteyner yandığı ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında, konteyner ile zeytin ağacı yanarken 2 zeytin ağacı da kısmen zarar gördü.
Yangının elektrik aksamından çıktığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Sabri Kesen