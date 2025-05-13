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Bodrum'da Kaçak Yapılar Yıkıldı

Bodrum'da Kaçak Yapılar Yıkıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan doğal sit alanı ve kesin korunacak hassas bölgedeki kaçak yapılar, ekipler tarafından yıkıldı. Yıkım sırasında kısa süreli tartışmalar yaşandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, doğal sit alanı ve kesin korunacak hassas bölgedeki kaçak yapı ekiplerce yıkıldı.

Bodrum Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü, Adaboğazı mevkisindeki doğal sit ve kesin korunacak hassas alan olarak korunan bölgede kaçak yapı olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Müdürlük görevlileri ve Bodrum Belediyesi yıkım ekibi, zabıta ve polis eşliğinde botla bölgeye gitti.

Yıkım kararı tebliğ edilen kaçak yapı sahibi ile görevliler arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Ekipler, kaçak yapıyı balyozlarla yıktı, alandaki çöp ve eşyaları kaldırdı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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