Bodrum açıklarında jet skinin alabora olması sonucu 3 kişi denizde kayboldu
Muğla'nın Bodrum ilçesi Akyarlar açıklarında olumsuz hava şartları nedeniyle jet skinin alabora olması sonucu 2'si çocuk 3 kişi denizde kayboldu. Sahil Güvenlik ekipleri arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında jet skinin alabora olması sonucu denizde kaybolan 2'si çocuk 3 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akyarlar açıklarında üzerinde 2 yetişkin ve 2 çocuk bulunan jet ski olumsuz hava şartları nedeniyle alabora oldu.
Bölgeden geçen motor yat tarafından 1 kişi kurtarılırken, 2'si çocuk 3 kişi ise gözden kayboldu.
Olayın Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetleri kapsamında herhangi bir bulguya rastlanmadı.
Sahil Güvenlik ekipleri, bölgede arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyor.