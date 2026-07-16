Haberler

Bodrum açıklarında jet skinin alabora olması sonucu 3 kişi denizde kayboldu

Bodrum açıklarında jet skinin alabora olması sonucu 3 kişi denizde kayboldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesi Akyarlar açıklarında olumsuz hava şartları nedeniyle jet skinin alabora olması sonucu 2'si çocuk 3 kişi denizde kayboldu. Sahil Güvenlik ekipleri arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında jet skinin alabora olması sonucu denizde kaybolan 2'si çocuk 3 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akyarlar açıklarında üzerinde 2 yetişkin ve 2 çocuk bulunan jet ski olumsuz hava şartları nedeniyle alabora oldu.

Bölgeden geçen motor yat tarafından 1 kişi kurtarılırken, 2'si çocuk 3 kişi ise gözden kayboldu.

Olayın Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetleri kapsamında herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Sahil Güvenlik ekipleri, bölgede arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyor.

Kaynak: AA / Ali Ballı
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu

AHBAP Derneği soruşturmasında yeni gelişme! Hepsine el konuldu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlyas Yalçıntaş'tan evinde bulunan hassas teraziyle ilgili açıklama

İlyas Yalçıntaş'tan evinde bulunan hassas teraziyle ilgili açıklama
Fatih Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak NATO zirvesi yorumu

Erbakan'dan Erdoğan'ı kızdıracak NATO zirvesi yorumu

Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık: Üzerinden 5 yıl geçmiş ürünleri böyle satmışlar

Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık! Ekipler gözlerine inanamadı
İlhan Gülay: Sosyal sorumlulukta kalıcı etki için sistem kurmak gerekiyor

İlhan Gülay: Sosyal sorumlulukta kalıcı etki için sistem kurmak gerek
Camideki yardım kutusunu kırıp 100 bin TL çaldı

Yardım kutusundaki paranın miktarı daha ilginç
Genel merkezden ilçe başkanlığına: CHP’de yönetim krizi kapı yumruklattı

CHP’de yönetim krizi yeni başkana kapı yumruklattı
TİGAD’dan Türkiye Gazeteciler Birliği için tarihi adım

TİGAD’dan Türkiye Gazeteciler Birliği için tarihi adım