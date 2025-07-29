Bodrum'da İçme Suyu İsale Hattında Patlama

Bodrum'da İçme Suyu İsale Hattında Patlama
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde içme suyu isale hattında meydana gelen patlama sonrasında cadde ve çevresinde su baskınları yaşandı. Belediye ekipleri onarım çalışmalarına başladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu isale hattında patlama meydana geldi.

Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'ndeki içme suyu isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamanın ardından su, caddeye ve bölgedeki sitelerin bahçelerine boşaldı.

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerinin bahçelerini temizlemeye çalıştı.

İsale hattındaki su kesilirken, belediye ekiplerince onarım çalışması başlatıldı.

Öte yandan, isale hattının patlamasından hemen sonra tonlarca suyun tazyikli şekilde etrafa saçılması cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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