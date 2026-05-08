Bodrum'da denize düşen hafriyat kamyonundaki 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir hafriyat kamyonu, yokuştan geri giderken denize düştü. Kazada sürücü C.Y. ve bir başka kişi yaralandı. Olayın anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Dirmil Mahallesi Şendoğan Caddesi'ndeki şantiyede C.Y. idaresindeki 06 EV 6391 plakalı hafriyat kamyonu, yokuştan çıktığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle geri giderek denize düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile S.U. kamyondan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kamyonun denize düşme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, geri giden kamyonun denize düşmesi, kamyonun geldiğini fark eden arkasındaki aracın da manevra yaparak ezilmekten kurtulması yer alıyor.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
