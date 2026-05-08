Bodrum'da Hafriyat Kamyonu Deniz Kıyısında Askıda Kaldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir hafriyat kamyonu, rampa yukarı çıktığı sırada geri geri gitmeye başladı ve deniz kıyısında askıda kaldı. Sürücü ve yolcusunun yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Dirmil Mahallesi Şendoğan Caddesi'nde meydana geldi. C.Y. idaresindeki 06 EV 6391 plakalı hafriyat kamyonu, rampa yukarı çıktığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle geri gitmeye başladı. Deniz kıyısına askıda kalan kamyonun arka kısmı suda kalırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonun şoförü C.Y. ile araçta yolcu konumunda bulunan S.U., hafif şekilde yaralandı. Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde kamyonun rampayı tırmanırken geri kaymaya başladığı ve sonrasında arka kısmının denize düşüp çekici kısmının ise asılı kaldığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
