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Bodrum'daki göçmen kaçaklığı operasyonunda 7 tutuklama

Bodrum'daki göçmen kaçaklığı operasyonunda 7 tutuklama
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde polisin göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde polisin göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, tutuklandı.

Bodrum'da 17 Haziran'da iki ayrı olayda, toplam 50 kaçak göçmen kurtarıldı. Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığı şüphelilerini yakalamak için Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Bu kapsamda yapılan eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler C.Ö., A.Ö., H.H., H.İ., A.A. H.D.E. ve V.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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