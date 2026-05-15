Muğla'da batma tehlikesi geçiren bottaki 1 düzensiz göçmen öldü, 22'si kurtarıldı

Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında su alarak batan lastik bottaki 1 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, 22 kişi kurtarıldı. Göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu fiber karinalı lastik botun su aldığı ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı üzerine bölgeye 2 sahil güvenlik botu sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmaları kapsamında bottaki 1'i yaralı 22 düzensiz göçmen kurtarılırken 1 kişinin denizde cansız bedenine ulaşıldı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kurtarılan düzensiz göçmenlerle yapılan görüşmelerde kayıp başka kişinin bulunmadığının belirlenmesi üzerine arama kurtarma çalışmalarının sona erdirildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı
