Bodrum'da Fırtına 10 Tekneyi Sürükledi, Feribot Seferleri İptal Edildi

Bodrum'da Fırtına 10 Tekneyi Sürükledi, Feribot Seferleri İptal Edildi
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle 10 tekne karaya oturdu, İstanköy feribot seferleri iptal edildi. Fırtına hızı 100 kilometreye ulaşırken, bölgede can ve mal kaybı yaşandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde fırtına nedeniyle 10 tekne sürüklenip karaya oturdu, İstanköy feribot seferleri iptal edildi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından Muğla ve çevresi için fırtına uyarısı yapıldı. Öğle saatlerinden itibaren Bodrum'un güney bölgelerinde etkili olan fırtınanın hızı 100 kilometreye kadar çıktı. Fırtına nedeniyle Bodrum'da yaşam olumsuz etkilendi. Kumbahçe, Gümbet, Gümüşlük koylarında 10 tekne sürüklenip, karaya oturdu. Tonozdan ayrılan motoryatlar denizde sürüklenirken, mürettebat zor anlar yaşadı. Gümbet Mahallesi'nde ağaç devrildi, sahildeki plaj işletmelerinin şemsiye ve minderleri sürüklendi.

Öte yandan yapılması planlanan İstanköy feribot seferleri iptal edildi. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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