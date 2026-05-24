Bodrum'da deniz temizliğinin ardından dalgıçlar su altında zeybek oynadı

Muğla Bodrum'da 'Denize en çok mavi yakışır' sloganıyla yapılan deniz dibi ve kıyı temizliğinin ardından dalgıçlar, su altında 'Çökertme' türküsü eşliğinde zeybek oynadı. Temizlikte 2,5 ton atık çıkarıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 'Denize en çok mavi yakışır' sloganıyla yapılan deniz dibi ve kıyı temizliğinin ardından dalgıçlar su altında 'Çökertme' türküsü eşliğinde zeybek oynadı. O anlar, su altı kamerasıyla görüntülendi.

Bodrum Belediyesi ile Eko Miras ekibi dalgıçları tarafından dün Bitez Sahili'nde deniz dibi temizliği yapıldı. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu denizden ve sahilden; araç lastiği, valiz, plastik ve cam şişeler başta olmak üzere toplam 2,5 ton katı atık çıkarıldı. Temizlik çalışmalarının ardından denizin metrelerce altında renkli görüntüler yaşandı. Dalgıçlar su altında Ege'nin simge ezgilerinden Çökertme türküsü eşliğinde zeybek oynadı. Çökertme oynayan dalgıçların keyifli anları, su altı kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
