Bodrum'da Deniz Dibi Temizliği: 130 Ton Atık Çıkarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi Gümbet Koyu'nda yapılan deniz dibi temizliğinde başta tonoz olmak üzere toplam 130 ton atık çıkarıldı.

Bodrum Bölge Liman Başkanlığı koordinasyonunda; turistlerin yaz sezonun yoğun denize girdiği Gümbet Koyu'nda deniz dibi temizliği yapıldı. Dalgıçlar koy içerisinde dalış yapıp, yasa dışı yerleştirilmiş tonozları ve moloz dökülen alanları tespit etti. Daha sonra buradaki başta tonoz olmak üzere çöp varili, hurda demir, beton kolon ve moloz gibi çok sayıda atık vinçle sudan çıkarıldı. Uzun uğraşlar sonucu çıkarılan toplam 130 ton katı atık, tekneyle karaya taşınıp, moloz döküm alanına götürüldü. Öte yandan ekipler tarafından yasa dışı tonoz düzeneklerine bağlama yapılan teknelere idari işlem uygulandı.

Haber - Kamera: Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),