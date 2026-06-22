Haberler

Bodrum'da Bıçaklı Saldırı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde husumetlilerine ekmek bıçağıyla saldıran B.Y., polis tarafından gözaltına alındı. Alkollü olduğu belirlenen şüphelinin kavga anı kameraya yansıdı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde elinde 20 santim uzunluğunda bıçak bulunan B.Y., bir işletmede oturan husumetlilerine saldırdı. Gruptakiler de sopalarla kendilerini savunurken yaşanan arbede, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 13.50 sıralarında Türkkuyusu Mahallesi Hasan Reşat Öncü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, B.Y., husumetli olduğu T.D., M.K.G., İ.M.Y., G.K. ve E.K.'nin bulunduğu işletmeye gelerek, elindeki ekmek bıçağıyla saldırdı. Karşı taraf da ellerine geçirdikleri sopalarla kendilerini korumaya çalıştı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, B.Y.'yi suç aleti bıçakla yakalayarak gözaltına aldı. Hastaneye götürülen B.Y.'nin yapılan doktor kontrolünde 2.7 promil alkollü olduğu, kolunda yüzeysel kesik bulunduğu belirlendi.

Yaşanan kavga anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde; şüphelinin bıçakla olay yerine geldiği, diğer grubun ise sopa ile kendilerini korumaya çalıştığı, dükkan kepengini kapatıp ardından tekrar açarak saldırıları savuşturmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber- Kamera: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MKYK toplantısında önemli Terörsüz Türkiye mesajı

Çalışmalar hızlandı, önümüzdeki günlerde Meclis'e geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ece Erken, ''Ah Sergen Yalçın ya!'' deyip veryansın etti

Dolandırılmış! Ünlü sunucu, ''Ah Sergen Yalçın ya!'' deyip isyan etti
Ankara'da NATO alarmı: İşte zirve öncesi alınan tedbirler

Ankara Valiliği NATO Zirvesi için yeni yasakları açıkladı
Milan, annesi Shakira'yı maç esnasında öpücüklere boğdu

Ünlü şarkıcıyı öpmelere doyamadı
Yılanların dansı kameralara yansıdı

Nefes kesen görüntüler Türkiye'den
Galatasaray'dan Samet Akaydin bombası

Galatasaray'dan yılın ilk bombası!
Dünya Kupası'nın üzüntüsünü atamayan Arda'yı bekleyen dev tehlike

Dünya Kupası'nın üzüntüsünü atamayan Arda'yı bekleyen dev tehlike
Bıçakla husumetlilerin dükkanını bastı ama... Sonucu ömrünce unutmaz

Bıçakla husumetlilerin dükkanını bastı ama... Sonucu ömrünce unutmaz