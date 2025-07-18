Bodrum'da Anne Katili Genç Sanığa 24 Yıl Hapis Cezası

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde annesini bıçakla öldüren 18 yaşındaki Doğukan D., yargılandığı davada mahkeme tarafından 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın akıl sağlığına ilişkin raporun tam ceza sorumluluğu olduğunu belirtti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tartıştığı annesini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, 24 yıl hapse çarptırıldı.

Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Doğukan D. (18) ve avukatı katıldı.

Duruşmada, suçun işlendiği tarihte 16 yaşında olan sanıkla ilgili Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden gelen rapor okundu.

Raporda, "Sanığın, fiilinin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabildiği ve bu fiille ilgili davranışlarını yönlendirebilme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu, bir akıl sağlığı hastalığı bulunmadığı ve fiille ilgili olarak ceza sorumluluğunun tam olduğu tıbbi kanaatine varılmıştır." denildiği aktarıldı.

Son sözü sorulan sanık, pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık Doğukan D'ye 24 yıl hapis verdi.

Olay

Umurça Mahallesi Yaka Sokak'ta 24 Kasım 2023'te Doğukan D. tartıştığı annesi Figen B'yi bıçaklamıştı. Yaralı halde evinin bahçesine çıkan Figen B'yi gören çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi, kadının kan kaybından hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Olay yerinde polislerce gözaltına alınan Doğukan D. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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