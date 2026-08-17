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Bodrum'da Ana Su İsale Hattı Patladı: Tonlarca Su Boşa Aktı, Yol Çöktü

Bodrum'da Ana Su İsale Hattı Patladı: Tonlarca Su Boşa Aktı, Yol Çöktü
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Torba-Gölköy yolu Demirbükü mevkisinde ana su isale hattı henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Tazyikli su metrelerce yükseğe fışkırırken, tonlarca su boşa aktı ve yolda çukur oluştu. Cep telefonu kamerasına yansıyan olayda araç kuyrukları oluştu; bir otomobilin arka camı hasar gördü. MUSKİ ekipleri su akışını keserek onarım çalışması başlattı.

MUĞLA'nun Bodrum ilçesinde ana su isale hattında meydana gelen patlama sonucu tazyikli su metrelerce yükseğe yükseldi. Tonlarca suyun boşa aktığı olayda yolda da çukur oluştu. O anlar cep telefonu kamerasıyla da kaydedilirken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Olay, akşam saatlerinde Torba - Gölköy yolu Demirbükü mevkisindeki ana su isale hattında meydana geldi. İsale hattında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın şiddetiyle tazyikli su metrelerce yükseğe ulaştı. Tonlarca suyun boşa aktığı patlamanın ardından, yolda çukur da oluştu. O anlar cep telefonu kamerasıyla da kaydedilirken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri sevk edildi. Ekipler, çökmenin yaşandığı güzergahta güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı. Hattaki su akışını kesen ekipler, bölgede geniş çaplı onarım çalışması başlattı.

Öte yandan, patlamayla birlikte yarılan asfalt ve taş parçaları nedeniyle bir otomobilin arka camında hasar meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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