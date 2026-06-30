Bodrum merkezde domuz sürüsü görüldü

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, cadde ve sokaklarda sürü halinde 20 domuz görüldü. Domuzların yiyecek arayışı cep telefonuyla görüntülendi.

Konacık ve Çırkan mahalleleri arasında sürü halinde yaklaşık 20 domuz cadde ve sokaklarda gezerken görüldü. Yiyecek arayışında olan yavru ve yetişkin domuzlar bölgede bir süre dolaştıktan sonra gözden kayboldu. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı