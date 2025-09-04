Bodrum Açıklarında Yasa Dışı Geçişe Engel Olundu

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Radarı (MORAD-15) tarafından bir düzensiz göçmenin yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalıştığı tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botundaki ekiplerce yakalanarak bota alınan göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.