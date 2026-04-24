Haberler

Bodrum açıklarında 40 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekiplerce durdurulan fiber karinalı lastik botta, 16'sı çocuk 40 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu belirtilen 2 şüpheli yakalandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

