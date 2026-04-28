Bodrum'a "Star Legend" kruvaziyeriyle 274 turist geldi

Bahamalar bayraklı "Star Legend" adlı kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine 274 yolcu getirdi.

Santorini Limanı'ndan gelen 159 metrelik gemi, Bodrum Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğu ABD'li 274 yolcu ile 199 personel bulunuyor.

Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı.

Akşam saatlerinde ilçeden demir alacak kruvaziyerin bir sonraki durağının Kuşadası Limanı olacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı
