Bodrum'a İlk Defa Gelen Kruvaziyer 3.539 Yolcu Getirdi
Bodrum, dünyanın gözde turistik merkezlerinden biri olarak, Explorer Of The Seas isimli kruvaziyer gemisiyle 3.539 yolcu ağırladı. Tarihi yerleri ziyaret eden turistler, güzel havanın tadını çıkardı.
MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'a ilk kez gelen Explorer Of The Seas isimli kruvaziyer 3 bin 539 yolcu getirdi. Kente gelen turistler tarihi noktaları ziyaret etti.
Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'a yolcu gemileri gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Bahamalar bayraklı 275 metre uzunluğundaki Explorer Of The Seas isimli yolcu gemisi saat 07.00'da Hanya Limanından Bodrum'a geldi. Gemide ağırlıklı olarak ABD'li olmak üzere 3 bin 539 yolcu ile 1193 personel bulunuyor. Kente gelen turistler tarihi noktaları ziyaret ederken güneşli ve sıcak havanın tadını doyasıya çıkardı.
Haber: Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla),