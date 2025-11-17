Haberler

Böcek Ailesinin Acı Kaybı: Baba Servet Böcek Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Böcek ailesinin anne ve iki çocuğunun yaşamını yitirmesinin ardından, baba Servet Böcek de yoğun bakımda hayatını kaybetti.

(ANKARA) - İstanbul'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Böcek ailesinden anne ve iki çocuğun yaşamını yitirmesinin ardından, baba Servet Böcek'ten de acı haber geldi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, baba Servet Böcek'in hayatını kaybettiğini bildirdi.

Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen Böcek ailesinden anne ve iki çocuk zehirlenme şüphesiyle yaşamını yitirirken, baba Servet Böcek'in tedavisi yoğun bakımda sürüyordu. Fakat baba Servet Böcek'in de hayatını kaybettiği duyuruldu.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Fatih'te rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Böcek ailesinde, 2 evladımız ve annelerinin ardından baba Servet Böcek de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden aile fertlerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Olayla ilgili soruşturmamız titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: ANKA / Güncel
Ege'de 4.8 büyüklüğünde deprem

Ege'de gece yarısı korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BM, Trump'ın Gazze planını kabul etti

BM, Trump'ın Gazze planını kabul etti
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Teşkilat dizisinin Hilal'i Rabia Soytürk, zoom yapan muhabirin kurbanı oldu

Teşkilat'ın Hilal'i zoom yapan muhabirin kurbanı oldu
BM, Trump'ın Gazze planını kabul etti

BM, Trump'ın Gazze planını kabul etti
4 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu! Bu maddenin panzehiri yok

Anne, baba ve iki çocuğun öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu
Gençlerbirliği'nden Galatasaray maçına özel prim

Galatasaray maçına özel karar! Sarı-kırmızılılar duyunca çok kızacak
Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı

Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı
Ülke şokta! Umreden dönen hacıları taşıyan otobüs tankerle çarpıştı: 45 ölü

Umreden dönen hacıları taşıyan otobüs tankerle çarpıştı: 45 ölü
İstanbulluları çileden çıkaracak karar! Her ay zamlanmaya devam edecek

İstanbulluları çileden çıkaracak karar! Her ay zamlanmaya devam edecek
Trafikteki kavgayı ayırmak istedi, pişman oldu! O anlar kameralarda

İnsanlık yapmak istedi, pişman oldu
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü olayla ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama

Zehirlenme faciasına ilişkin Erdoğan'dan ilk açıklama
Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var

Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.