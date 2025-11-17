Böcek Ailesinin Acı Kaybı: Baba Servet Böcek Hayatını Kaybetti

(ANKARA) - İstanbul'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Böcek ailesinden anne ve iki çocuğun yaşamını yitirmesinin ardından, baba Servet Böcek'ten de acı haber geldi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, baba Servet Böcek'in hayatını kaybettiğini bildirdi.

Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen Böcek ailesinden anne ve iki çocuk zehirlenme şüphesiyle yaşamını yitirirken, baba Servet Böcek'in tedavisi yoğun bakımda sürüyordu. Fakat baba Servet Böcek'in de hayatını kaybettiği duyuruldu.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Fatih'te rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Böcek ailesinde, 2 evladımız ve annelerinin ardından baba Servet Böcek de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden aile fertlerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Olayla ilgili soruşturmamız titizlikle sürdürülmektedir."