Böbrek yetmezliği bulunan hasta memleketindeki hastaneye diyaliz makinesi bağışladı Almanya'da yaşayan böbrek yetmezliği bulunan Bingöllü 87 yaşındaki Hacı Ertekin, Kiğı ilçesindeki hastaneye diyaliz makinesi bağışladı. Almanya'da yaşayan böbrek yetmezliği bulunan Bingöllü 87 yaşındaki Hacı Ertekin, Kiğı ilçesindeki hastaneye diyaliz makinesi bağışladı. 2 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konulan Ertekin, diğer hastalara umut olabilmek için diyaliz makinesi bağışlama kararı aldı. Yetkililerle irtibata geçen Ertekin'in bağışladığı diyaliz makinesi Kiğı Entegre Devlet Hastanesi'nde kurularak ilçedeki hastaların hizmetine sunuldu. Hacı Ertekin, AA muhabirine, Almanya'da tedavi gördüğünü, Kiğı'da hastaneye diyaliz makinesi bağışladığını belirterek, "Bütün hastalara Allah'tan şifa diliyorum." dedi. Kiğı Entegre Devlet Hastanesi Başhekimi Kübra Yazar İyigün de Ertekin'e teşekkür ederek, bunun örnek bir davranış olduğunu ifade etti. İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mehmet Emin Gündoğdu da Ertekin'i hastanede ziyaret etti. AA / İbrahim Atilla Parkın - Güncel Devlet Hastanesi Almanya Kiğı Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Böbrek yetmezliği bulunan hasta memleketindeki hastaneye diyaliz makinesi bağışladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.