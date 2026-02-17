Haberler

BMGK, 3 Şubat'ta Nijerya'da düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Nijerya'nın Kwara eyaletinde 3 Şubat'ta gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü şekilde kınadı. Saldırıda 170 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Nijerya'da 3 Şubat'ta meydana gelen terör saldırısını en güçlü şekilde kınadığını açıkladı.

BMGK, Nijerya'nın Kwara eyaletindeki saldırı hakkında basın açıklaması yayımladı.

Açıklamada, "Güvenlik Konseyi üyeleri, 3 Şubat'ta Nijerya'nın Kwara eyaletinde meydana gelen ve 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, malların tahrip edildiği alçak ve korkakça terör saldırısını en güçlü şekilde kınadı." ifadesi kullanıldı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, Nijerya hükümetine ve halkına en derin taziyelerin iletildiği açıklamada, Güvenlik Konseyi üyelerinin, terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle uluslararası barış ve güvenliğe yönelik en ciddi tehditlerden biri olduğunu yeniden teyit ettiği kaydedildi.

Nijerya'nın Kwara eyaletinde 3 Şubat'ta silahlı grupların düzenlediği saldırılarda 170 kişi hayatını kaybetmişti.

