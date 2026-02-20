BM Uzmanları: Epstein Dosyalarındaki Eylemler İnsanlığa Karşı Suç Kapsamına Girebilir

NEW YORK, 20 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler uzmanları, Epstein dosyalarında yer alan kadın ve kız çocuklarına yönelik ağır suçların kapsamı, niteliği, sistematik yapısı ve çok uluslu boyutu itibarıyla son derece vahim olduğunu belirtti.

Uzmanlar, söz konusu fiillerin birçoğunun uluslararası hukuka göre insanlığa karşı suçlar için öngörülen yasal eşiği aşabilecek nitelikte olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua