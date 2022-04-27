BM, Suriye Anayasa Komitesini 28 Mayıs-3 Haziran'da Cenevre'de toplayacak - Haberler

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BM, Suriye Anayasa Komitesini 28 Mayıs-3 Haziran'da Cenevre'de toplayacak

AA - Betül Yürük - Güncel
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BM, Suriye Anayasa Komitesini 28 Mayıs-3 Haziran'da Cenevre'de toplayacak

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Anayasa Komitesinin 8. oturumunun 28 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında Cenevre'de toplanacağını açıkladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Anayasa Komitesinin 8. oturumunun 28 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında Cenevre'de toplanacağını açıkladı.

Pedersen, BM Güvenlik Konseyinde brifingde, uluslararası toplumu, Suriye'deki krizin donmuş bir ihtilaf değil sıcak bir çatışma olduğu ve Afrin ve ülkenin kuzey doğusunda hava saldırıları ve çatışmaların yoğunlaştığını konusunda uyardı.

Suriye'de sahadaki mevcut stratejik çıkmazın ve krizin manşetlerde yer almamasının sorunun daha az önemli olduğu yanılgısına düşürmemesi uyarısı yapan Pedersen, bu boyutta bir krizin kapsamlı bir siyasi çözüm gerektirdiğini vurguladı.

Suriye Anayasa Komitesinin 8. oturumu için taraflara davetiye gönderdiğini belirten Pedersen, Cenevre'deki görüşmelerin 28 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında yapılacağını söyledi.

AA / Betül Yürük - Güncel

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