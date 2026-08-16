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BM: Mali'deki fidye El Kaide'ye gitti

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BM raporu, Mali'de kaçırılan bir rehine için ödenen 50 milyon dolarlık fidyenin El Kaide'ye gittiğini ve saldırılar için kullanıldığını ortaya koydu. Ödeyen ülke belirtilmezken, ABD medyası BAE'yi işaret etti.

Birleşmiş Milletler (BM), Mali'de kaçırılan bir rehinenin serbest bırakılması için ödenen 50 milyon dolarlık fidyenin El Kaide tarafından Mali'deki saldırılarını sürdürmek için kullanıldığını açıkladı.

Mali'deki güncel duruma ilişkin bir rapor hazırlayan BM uzmanları, 2025 sonlarında kaçırılan bir rehinenin serbest bırakılması için ödenen 50 milyon dolarlık fidyenin El Kaide tarafından kullanıldığını tespit ettiklerini duyurdu.

Raporda, söz konusu rehinenin kimliği ve fidyenin kim ya da hangi ülke tarafından ödendiği ise belirtilmedi.

Öte yandan ABD medyasına yansıyan bazı haberlerde, ödemeyi yapan ülkenin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olduğu ve fidye ödendikten sonra bir BAE vatandaşının serbest bırakıldığı iddiasına yer verildi.

Aynı haberlerde ifadelerine yer verilen bir BAE yetkilisi, olayın ayrıntılarına değinmekten kaçındı ancak ülkenin aşırılıkçılık ve terörizmle mücadele konusunda kararlı olduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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