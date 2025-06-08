BM Raportörü Albanese: Madleen Gemisi Gazze'ye İnsaniyet Taşıyor

BM Raportörü Albanese: Madleen Gemisi Gazze'ye İnsaniyet Taşıyor
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Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze'ye yönelen Madleen gemisinin insani yardım amaçlı olduğunu belirtirken, İsrail’e de harekete geçmemesi çağrısında bulundu. Gemi, Greta Thunberg ve Liam Cunningham gibi aktivistlerin de bulunduğu 12 kişiyi taşıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp Filistinlilere insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonuna (Freedom Flotilla Coalition-FFF) ait "Madleen" isimli geminin "yardım"ın yanı sıra "insaniyet" de taşıdığını bildirdi.

Albanese, X'ten yaptığı paylaşımda, Madleen'in Gazze'ye yaklaştığını ve yarın varmasının planlandığını kaydetti.

"Gemi sadece yardım değil, insaniyet de taşıyor. Hepimiz için." ifadelerini kullanan Albanese, İsrail'e, önceki filoda olduğu gibi aktivistlerin hayatını tehlikeye atmaması yönünde çağrı yaptı.

Albanese, bu girişimin İsrail'in "soykırım makinesine" son vermesi temennisinde bulundu.

Aktivist Thunberg ve İrlandalı aktör Cunningham da yelkenlide

Yelkenlide, aralarında İsveçli aktivist Greta Thunberg ve İrlandalı aktör Liam Cunningham'in de olduğu 12 kişi bulunuyor.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Özgürlük Filosunu tehdit ederek, Madleen gemisinin Gazze kıyılarına varmasını engellemek için İsrail ordusuna "ne gerekiyorsa yapması" yönünde talimat verdiğini duyurmuştu.

Özgürlük Filosu Koalisyonu isimli sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik "Madleen" yelkenlisi, 1 Haziran'da Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, yaptığı basın açıklamasında, İsrail saldırıları altında açlıkla boğuşan Gazze'deki Filistinlilere insani yardım taşıyan gemiye karşı harekete geçmek için hazırlık yaptıklarını söylemişti.

Koalisyonun başka bir gemisine geçen ay İHA ile saldırılmıştı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirmek için dünyanın çeşitli yerlerinden kampanya ve inisiyatiflerin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve olası tehlikelere karşı gizli tutulan Özgürlük Filosu Koalisyonunun "Conscience" gemisi Malta açıklarında 2 Mayıs'ta yerel saatle 00.23'te insansız hava araçlarının saldırısına uğramıştı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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