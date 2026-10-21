Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

BM Özel Raportörü 82 milyondan fazla kişinin ülke içinde yerinden edildiğini açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BM Özel Raportörü Betancur, dünyada çatışma, şiddet ve afetler nedeniyle 82 milyondan fazla kişinin ülke içinde yerinden edildiğini açıkladı. Betancur, yeniden inşa ihtiyaçlarının benzeri görülmemiş boyutlara ulaştığını ve sürecin zorla tahliyelere yol açabileceğini belirtti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Ülke İçinde Yerinden Edilmiş Kişilerin İnsan Haklarına İlişkin Özel Raportörü Paula Gaviria Betancur, dünya genelinde çatışma, şiddet ve afetler nedeniyle 82 milyondan fazla kişinin ülke içinde yerinden edildiğini belirtti.

Betancur, New York'taki BM Genel Merkezi'nde basın topantısı düzenledi.

Dünya genelinde çatışma, şiddet ve afetler nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş kişi sayısının 82 milyonu aştığına dikkati çeken Betancur, "bunun şimdiye kadar kaydedilen en yüksek 2. seviye" olduğunu söyledi.

Paula Gaviria Betancur, yeniden inşa ihtiyaçlarının benzeri görülmemiş boyutlara ulaştığını vurgulayarak, Gazze'de 71 milyar, Lübnan'da 11 milyar, Suriye'de 216 milyar ve Ukrayna'da yaklaşık 588 milyar doların yeniden inşa için gerekli olduğu bilgisini paylaştı.

İnşa süreçlerinin yerinden edilmiş kişilerin mağduriyetlerini giderebileceği gibi yeni adaletsizliklere de yol açabileceği uyarısında bulunan Betancur, "Ülke içinde yerinden edilmiş kişiler, evlerine döndüklerinde yıkılmış yerleşim yerleriyle, ortadan kalkmış altyapıyla ve mülkiyet haklarını kanıtlayacak belgelerin yokluğuyla karşılaşabiliyor." dedi.

"Her şeyini kaybeden insanların yeni binalardan daha fazlasına ihtiyacı var"

Betancur, yeniden inşa sürecinin tarafsız bir süreç olmadığının altını çizerek, "Nelerin, kimler tarafından ve kimler için yeniden inşa edileceğine ilişkin kararlar, toplumları gelecek nesiller boyunca şekillendirecek." sözlerini sarf etti.

Yeniden inşa sürecinin "yıkımdan kazanç sağlayanları" ödüllendirebileceğine işaret eden Betancur, bu durumun zorla tahliyelere yol açabileceği ve yerinden edilmiş kişilerin geri dönemeyeceği şehirlerin ortaya çıkmasına neden olabileceği uyarısında da bulundu.

Paula Gaviria Betancur, yeniden inşanın, yerinden edilmenin temel nedenlerini ele almak için önemli bir fırsat sunabileceğine değinerek, "Her şeyini kaybeden insanların yeni binalardan daha fazlasına ihtiyacı var. Tanınmaya ihtiyaçları var, adalete ihtiyaçları var." diye konuştu.

Yeniden inşada başarının gerçek ölçütünün tuğla ve harçtan çok daha fazlasını içerdiğini vurgulayan Betancur, "Hakların iadesi, kurumların ve bu kurumlara olan kamu güveninin yeniden inşası, sosyal uyumun güçlendirilmesi ve yerinden edilmiş kişilerin yerinden edilmenin ötesine geçerek kalıcı çözümler elde etmeleri için koşulların yaratılması hayati önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Kim'in öldüğü iddiaları sonrası Kuzey Kore'de esrarengiz gelişme

Ölüm iddiaları sonrası esrarengiz gelişme
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbulspor'da Özer Hurmacı dönemi

1. Lig ekibi İstanbulspor'un başına geçti
Havalı görüneyim derken canından oluyordu

Yine sosyal medya hevesi: Havalı görüneyim derken hastanelik oldu!

300 binden fazla kişinin vizesi bir kalemde silindi

300 binden fazla kişinin vizesi bir kalemde silindi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

Erdoğan ve Aliyev'den sürpriz görüşme! Kritik zirveye davet etti
Galatasaray'da gecenin kahramanı Batrakov

Avrupa'ya damga vuruyor! G.Saray'ın bu çocuğu elinde tutması imkansız
Amasya'da binaya giren yaban domuzu polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi

Bir anda binaya girdi, ekipler alarma geçti! Emniyet müdürü dahi geldi
Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor: Suudi Arabistan'da petrol sahasına saldırı, İran'da peş peşe patlamalar

Suudi Arabistan'da petrol sahasına saldırı, İran'da peş peşe patlama