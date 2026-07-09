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BM: Dün Lübnan hava sahasında İsrail uçaklarının 41'den fazla ihlali tespit edildi

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BM, ateşkes görüşmeleri sürerken Lübnan hava sahasının İsrail uçaklarınca 41 defadan fazla ihlal edildiğini, UNIFIL askerlerinin hareket özgürlüğünün kısıtlandığını ve çeşitli bölgelerde saldırılar tespit edildiğini bildirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), ateşkes görüşmelerinin devam ettiği Lübnan'ın hava sahasını dün İsrail uçaklarının "41 defadan fazla ihlal ettiği" tespitini paylaştı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki güncel gelişmelerle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) raporlarını paylaşan Dujarric, sadece dün "Lübnan hava sahasının İsrail hava kuvvetleri tarafından 41 defadan fazla ihlalinin tespit edildiğini" bildirdi.

Dujarric, "(Sur kentine yakın) el-Bayada beldesi yakınlarındaki sahil yolunda, İsrail Savunma Kuvvetleri'ne ait, 2'si keşif amaçlı, 1'i silahlı, 4 pervaneli hava aracının (quadrocopter) faaliyetlerini gözlemledi. Daha sonra ise aynı bölgede bir BM mevzisinin yaklaşık 700 metre uzağında 3 saldırı gerçekleştiğini tespit etti." ifadelerini kullandı.

UNIFIL'in, bunun dışında Lübnan'ın Kunin ve Nebatiye bölgesinde de İsrail'in hava saldırıları tespit ettiğini aktaran Dujarric, barış gücü askerlerinin görev harekat alanı çevresindeki hareket özgürlüklerine yönelik kısıtlamalarla karşılaşmaya devam ettiğini söyledi.

Dujarric, "Dün UNIFIL askerleri, El Bayada yakınlarındaki sahil yolunda İsrail askerleri tarafından geçici olarak durduruldu. Kısa süre sonra İsrail Savunma Kuvvetleri, bir sonraki konvoyu durdurmak için seyyar bariyer yerleştirdi ancak konvoyun daha sonra geçişine izin verildi." diye konuştu.

Mavi Hat'ın güneyinde de İsrail askerlerince 11 farklı zamanda ateş açıldığı bilgisine yer veren Genel Sekreter Sözcüsü, ülkenin doğu kesiminde de "zırhlı araç hareketliliğinin ve tank atışının gözlemlediğini" kaydetti.

Dujarric, ülkedeki insani duruma işaret ederek, "Lübnan'da yerinden edilmiş aileler, çatışmalardan etkilenen bölgelere geri dönmeye devam ediyor. Bu hafta itibarıyla ülke genelindeki 325 toplu barınma merkezinde 33 binden fazla insan bulunuyor." dedi.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
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